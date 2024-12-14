Джиган решил устраивать фейс-контроль для бойфрендов своей дочери

В новом выпуске юмористической передачи Comedy Club рэпер Джиган признался, что решил устраивать фейс-контроль для будущих бойфрендов своей старшей дочери Ариелы. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Джиган рассказал, что 13-летняя Ариела устроилась работать официанткой, и представил список требований к ее потенциальному будущему партнеру.

«Парень должен иметь высшее образование, стремиться к развитию и быть не ленивым. Джига, ты же понимаешь, что ты этот кастинг сам бы не прошел?» — посмеялся ведущий Павел Воля.

Накануне бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как отпразднует 12-летнюю годовщину свадьбы с Джиганом. Она заявила, что ничего не планирует дарить и получать в подарок.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке с 2012 года. Они растят трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. До этого Самойлова признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.

Ранее Оксана Самойлова и Джиган рассказали о планах на 2025 год.