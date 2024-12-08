Джиган вспомнил, как его четырехлетний сын бегал с топором

Певец Джиган объяснил в «Шоу Воли» угрозы наказать четырехлетнего сына Давида палкой в шоу «Большое переселение».

Джиган уточнил, что не бил своего сына. По его мнению, гораздо страшнее, когда он «просто пугает» ребенка.

«Я ему сделал «тык» и все. Это то, через что должен пройти каждый мужчина. Он должен понимать, что судьба бьет больно. Лучше это объяснит папа, а не какой-то другой человек», – отметил артист.

Джиган добавил, что сын не был готов к условиям, поставленным в шоу. Он отметил, что Давид привык, чтобы за ним присматривали, так как с ним всегда присматривала няня.

«Вокруг была куча вил, топоров, с одним топором он даже бегал, еще и на грабли падал. Я понял, что нужно переходить к другим методам воспитания», – рассказал рэпер.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка. В октябре Джиган подарил жене козу Мими.

Ранее Джиган потерял Оксану Самойлову в лесу.