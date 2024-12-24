Алкоголь, секс-игрушки, пятна крови: уборщик вечеринок Пи Дидди о своих находках

Уборщик Пайнс рассказал, что Пи Дидди обращался с ним как с животным

Против американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) подали новый иск. Об этом сообщает издание TMZ.

Бывший помощник Пи Дидди Филипп Пайнс, подавший иск, заявил, что вынужден был работать уборщиком артиста с 2019 по 2021 год.

Он рассказал, что готовил гостиничные номера к вечеринкам Пи Дидди, а после убирал их. Пайнс утверждает, что Дидди требовал от него подготовить комнаты с красными лампами, ведерками со льдом, алкоголем, наркотиками, стимуляторами для либидо, детским маслом, полотенцами и секс-игрушками. После вечеринок его находками были наркотики, презервативы, пятна крови и других физиологических жидкостей, включая мочу, грязные секс-игрушки — от всего этого мужчина должен был избавиться.

По словам Пайнса, Дидди называл свои секс-вечеринки «Ночами дикого короля», иногда они длились несколько дней, и в них участвовало множество женщин.

В иске Пайнс говорит, что Дидди проверял его лояльность, заставляя заниматься сексом с женщинами, пока рэпер наблюдал, и обращался с помощником «как с животным, приносящим палочку, чтобы доказать свою преданность».

Экс-помощник также утверждает, что в 2020 году Пи Дидди не заботился о безопасности посетителей своих вечеринок и не обеспечивал меры профилактики, связанные с пандемией коронавируса.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне одна из заявительниц рассказала, что рэпер якобы надругался над ней во время баскетбольного матча.

Ранее СМИ сообщили, чем развлечется Пи Дидди в первое Рождество в СИЗО.