Изнасиловал на баскетболе: еще две женщины подали иск против Пи Дидди

Еще две женщины подали иски об изнасилованиях против американского рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс). Об этом сообщает портал TMZ.

Одна из заявительниц рассказала, что рэпер якобы надругался над ней еще в декабре 1991 года. Во время благотворительного баскетбольного мероприятия, спонсором которого выступал Комбс, он якобы угостил истицу газированной водой, в которую было что-то подмешано. После первого глотка у нее закружилась голова, женщина хотела уйти, однако рэпер не позволил ей это сделать и изнасиловал, а после, с ее слов, чтобы она никому не рассказала о случившемся.

Еще одна женщина, жительница штата Оклахома ЛаТроя Грейсон, в иске против Пи Дидди, его лейбла Bad Boy Records и ряда других компаний утверждает, что ей подсыпали наркотики и изнасиловали на вечеринке рэпера в 2006 году. Родственник женщины победил на радиоконкурсе, и его пригласили на вечеринку Пи Дидди, женщина пришла с ним. После двух коктейлей ЛаТрое стало плохо, она не помнит остаток ночи, но помнит, что очнулась в больнице в порванной одежде, без нижнего белья и денег. Кто именно ее изнасиловал, она не знает, но после возвращения домой ей позвонила неизвестная и заявила, что судиться с рэпером будет бесполезно.

Адвокаты Комбса отрицают обвинения.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне стало известно, что стрелявшего в главу UnitedHealthCare мужчину посадят в одну тюрьму с Пи Дидди.

Ранее СМИ сообщили, чем развлечется Пи Дидди в первое Рождество в СИЗО.