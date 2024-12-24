Алексей Учитель о возможной номинации Юры Борисова на «Оскар»: «Только в плюс нам»

Режиссер Алексей Учитель: у Борисова есть все шансы быть номинированным на «Оскар»

Режиссер Алексей Учитель заявил в беседе с ТАСС, что у актера Юры Борисова высокий шанс выиграть премию «Оскар».

Учитель заявил, что Борисов талантливый, замечательный и разносторонний актер. Режиссер уточнил, что ему доводилось сотрудничать с артистом. По словам кинематографиста, у актера очень много шансов попасть на «Оскар», если тот ранее был номинирован на «Золотой глобус». Он предложил «держать кулаки» за Борисова.

«Это только в плюс нам», — отметил Учитель.

В ноябре сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар». Эксперты считают, что артист должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за «Анору».

9 декабря стало известно, что Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в драматическом фильме Шона Бейкера. Он будет бороться в категории «Лучший актер второго плана».

В мае драма «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилась гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее Саша Петров признался в зависти к Юре Борисову после успеха «Аноры».