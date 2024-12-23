Саша Петров завидует вероятному кандидату на «Оскар» Юре Борисову

Актер Саша Петров признался в зависти к Юре Борисову после успеха «Аноры»

Актер Саша Петров в новом выпуске шоу «Кстати» в VK Видео признался, что завидует вероятному кандидату на премию «Оскар» Юре Борисову.

«Слушайте, я, так сказать, конечно, завидую, естественно, и рад за Юру, и завидую абсолютно белой завистью. <...> Юра просто лучший. И добавить тут нечего. Желаем удачи. Я за него переживаю», — поделился Петров.

В ноябре сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар». Эксперты считают, что артист должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за «Анору».

9 декабря стало известно, что Юрий Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в драматическом фильме Шона Бейкера. Он будет бороться в категории «Лучший актер второго плана».

В мае драма «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилась гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что СТС снял с эфира серию фильмов «Елки» с Ургантом и Светлаковым.