Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело против Алека Болдуина окончательно закрыто

Прокуратура Нью-Мексико отказалась от апелляции по делу актера Алека Болдуина
close
David 'Dee' Delgado/Reuters

Прокуратура Нью-Мексико отозвала аппеляционную жалобу на решение суда о снятии обвинений с Алека Болдуина по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает The Guardian.

«Сегодняшнее решение окончательно подтверждает то, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но актер не совершил никакого преступления», — заявили защитники Болдуина.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года. Причиной стало сокрытие обвинением улик: в полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В начале сентября спецпрокурор Кари Моррисси потребовала возобновить дело против актера. Она утверждала, что права Болдуина не были нарушены в рамках слушания.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Ранее стало известно, что гособвинение требует заочно приговорить Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6,5 года тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами