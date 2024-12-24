Уголовное дело против Алека Болдуина окончательно закрыто

Прокуратура Нью-Мексико отозвала аппеляционную жалобу на решение суда о снятии обвинений с Алека Болдуина по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает The Guardian.

«Сегодняшнее решение окончательно подтверждает то, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но актер не совершил никакого преступления», — заявили защитники Болдуина.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года. Причиной стало сокрытие обвинением улик: в полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В начале сентября спецпрокурор Кари Моррисси потребовала возобновить дело против актера. Она утверждала, что права Болдуина не были нарушены в рамках слушания.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Ранее стало известно, что гособвинение требует заочно приговорить Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6,5 года тюрьмы.