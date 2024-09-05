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Спецпрокурор требует возобновить дело против Алека Болдуина

Прокурор потребовал пересмотреть решение о снятии обвинений с Алека Болдуина

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David 'Dee' Delgado/Reuters

Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси направила обращение к судье по делу Алека Болдуина, попросив пересмотреть решение о снятии обвинений с актера. Об этом сообщает Associated Press.

В июле суд запретил возобновлять рассмотрение дела против звезды, сославшись на неправомерные действия полиции и прокуроров по сокрытию доказательств. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». Таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В обращении к судье Моррисси заявила об отсутствии нарушения прав Болдуина в рамках слушания дела. Она подчеркнула, что для решения о прекращении дела у судьи не хватало фактов.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, спасти Хатчинс не удалось.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года, и теперь он намерен подать в суд на шерифа Санта-Фе Адана Мендосу и специального прокурора Кари Моррисси, якобы умышленно скрывавших улики в его пользу.

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