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В Госдуме рассказали, каких артистов ждут россиянки на новогодних шоу

Депутат Госдумы Германова: россиянки хотят видеть Михайлова в новогодних шоу

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ТНТ

Депутат Госдумы Ольга Германова заявила в беседе с изданием «Абзац», что правильная тематика новогоднего шоу может поспособствовать повышению его рейтингов.

По мнению Германовой, в новогодних огоньках должны звучать песни о любви, о счастье, о чуде, о детях и родителях. Она считает, что такие артисты, как Лев Лещенко и SHAMAN, могли бы повысить аудиторию у программы из-за своей популярности.

Германова отметила, что россиянки хотели бы видеть в новогодних передачах Стаса Михайлова и Александра Серова.

«Стаса Михайлова и Александра Серова очень любят женщины. Они все захотят посмотреть телевизор, если они там будут», — отметила депутат.

Новогодний «Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

4 декабря Веденеева отметила, что может пропустить съемки в новогодних передачах из-за болезни. Артистка пожаловалась на проблемы с горлом. Она призналась, что временно потеряла голос.

Ранее Ларисе Гузеевой стало плохо после съемок «Новогодней ночи».

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