Бывшего мужа Анны Седоковой похоронят в Латвии

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, 24 декабря должны транспортировать в Латвию. Об этом сообщил NEWS.ru друг Тиммы Гатис Лининьш.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — сказал собеседник издания.

Лининыш добавил, что деньги, необходимые для перевозки тела Тиммы из России на его родину и похорон, были собраны в первый день после известия о смерти баскетболиста.

Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На экране его телефона обнаружили фотографию со словами «Позвоните Анне» и номер телефона певицы.

Первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

По словам Оши, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств. До этого, 18 декабря, директор Седоковой рассказала, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией прощания с бывшим супругом.

Ранее за собаку Яниса Тиммы потребовали выкуп.