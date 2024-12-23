Стало известно о проблемах с возвращением тела бывшего мужа Седоковой из морга

News.ru: за телом экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы в морг никто не обращался

За телом бывшего мужа певицы Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы — еще никто не обращался. Об этом пишет News.ru.

По словам источника агентства, тело спортсмена еще будет долго находиться в морге, потому что у мужчины не нашли паспорт. Если у него окажется паспорт другой страны, то необходимо будет еще нотариально заверять его.

Источник издания также пояснил, что разрешение на выдачу тела можно получить только в ЦАО Следственного комитета России, предварительно собрав пакет документов. Но заняться этим придется тем, кто собирается забрать тело Тиммы.

баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На телефоне баскетболиста обнаружили послание к экс-супруге — он поставил на заставке телефона слова «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

По словам Оши, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств. До этого, 18 декабря, директор Седоковой рассказала, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией прощания с бывшим супругом.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, кто и за что травит Анну Седокову после трагедии с Тиммой.