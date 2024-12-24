За собаку Яниса Тиммы потребовали выкуп

Друг Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев проявил инициативу вернуть собаку в Латвию, где за ней будут ухаживать близкие баскетболиста. Об этом сообщает Woman.ru.

Тимма оставил своего американского питбультерьера Бу на передержке у собачьего тренера и планировал вернуться за питомцем к 20 декабря. Когда баскетболиста не стало, то Пугачев связался с тренером. Он рассказал тому о сложившейся ситуации и рассказал о планах отдать собаку семье Тиммы.

«Знаете, что он мне ответил? Да, вы можете взять собаку, только нужно будет заплатить $1 795 тыс. Заплатить не проблема, просто я не перестаю удивляться, насколько гнилыми бывают люди», — возмутился предприниматель.

Пугачев отметил, что отдал деньги мужчине. Сейчас он собирает документы на Бу, чтобы отправить питомца в Латвию.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее стало известно, когда Борис Щербаков сможет вернуться на сцену.