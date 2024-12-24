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Защита Татьяны Лазаревой обжалует заочный приговор

Защита обжалует заочный приговор телеведущей Лазаревой за пропаганду терроризма
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сторона защиты телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно приговоренной к колонии, обжалует решение суда. Об этом агентству ТАСС сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.

«Будем обжаловать», — сказал он.

24 декабря в Москве Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Татьяну Лазареву к 6,5 года колонии. Телеведущую признали виновной в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Ей также запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года.

Адвокат Лазаревой сообщил на суде, что телеведущая отказалась признавать себя виновной по уголовному делу.

В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. На данный момент телеведущая постоянно проживает в Испании.

Ранее сообщалось, что песню Васи Обломова «Письмо Санта-Клаусу» потребовали запретить в РФ.

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