Татьяну Лазареву внесли в список террористов и экстремистов

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Росфинмониторинга.

До этого на нее завели дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. По этому делу Лазаревой грозит до семи лет колонии. Поводом для заведения дела стало интервью, которое она дала в августе 2023 года и в котором она назвала оправданными атаки украинских беспилотников на Москву.

Татьяна Лазарева прокомментировала возбуждение уголовного дела коротко.

«Привет вам теперь еще и от террористки! Обсуждать это все бесполезно, обращать внимание. Ничего я сделать не могу с этим, действительно, теперь тебя можно назначить кем угодно», — обратилась она к своим подписчикам в Telegram.

13 июня стало известно, что МВД России объявило Татьяну Лазареву в розыск по уголовной статье.

Ранее Стас Костюшкин вспомнил, как Наташа Королева подала на него в суд.