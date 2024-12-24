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Песню Васи Обломова «Письмо Санта-Клаусу» потребовали запретить в РФ

Общественники пожаловались в Минюст на песню «Письмо Санта-Клаусу» Васи Обломова
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@vasyaoblomov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Общественники потребовали запретить песню Васи Обломова (настоящее имя Василий Гончаров) «Письмо Санта-Клаусу» в РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Представители движения «Сорок сороков» пожаловались на трек в Минюст РФ, потребовав заблокировать песню на стриминговых сервисах и признать певца иноагентом.

Издание выяснило, что после отъезда из РФ в США у Васи Обломова осталась двухкомнатная квартира в Москве площадью 56 квадратных метров и стоимостью около 20 млн рублей. Артист платит налоги, квартиру в аренду не сдает.

Сейчас Вася Обломов на гастролях, в начале декабря он выступил в Лондоне, где похвастался, что играл на гитаре лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

Трек «Письмо Санта-Клаусу» Вася Обломов представил в декабре 2014 года. Герой песни, в частности, просит Санта-Клауса подарить ему новый интернет, новую полицию и нового президента.

В 2022 году после отмены своих концертов Вася Обломов уехал из России.

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