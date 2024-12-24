Стало известно, о чем в последние месяцы жизни жалела экс-невестка Шукшиной

Экс-невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер в последние месяцы жизни жалела о публичности. Фрагменты переписки с девушкой, состоявшейся в июле 2024 года, опубликовало издание NEWS.ru.

По словам Зильбер, она давно решила для себя покончить с медиапространством, и у нее отлично это получилось. В переписке с журналистом девушка согласилась ознакомиться с вопросами, которые ей хотели задать, но предупредила, что вряд ли согласится отвечать.

«Потому что тихая и спокойная жизнь, какая у меня, мне нравится», — объяснила она.

«Дрянь с ТВ», писала девушка, была ее большой ошибкой. Она признавалась, что снова сняться в одном из телепроектов ей предлагал Андрей Малахов, однако деньги не убедили Фрейю.

«Мне глубоко чихать, что написано в интернетике. Замечательно, что плохое. Нормальные люди не читают желтуху, не смотрят шоу, им наплевать на всех этих звездулек и их грязное белье», — была уверена девушка.

В 2018 году Фрейя Зильбер публично жаловалась в студии «Прямого эфира», что сын Шукшиной Макар Касаткин отказывается признавать своего сына Марка, а также не платит алименты. Шукшина позже опровергла все сказанное девушкой в личном блоге, не осуждая мать внука.

В 2020 году актриса рассказала подписчикам, что Фрейя Зильбер привезла к ним домой Марка и попросила его забрать, поскольку ей нужно время, чтобы «разобраться в себе», и с тех пор мальчик живет со своими знаменитыми родственниками.

26-летней Фрейи Зильбер не стало в декабре 2024 года. Ее нашли в квартире рядом с принадлежностями для употребления наркотиков.

Ранее актриса Лидия-Федосеева Шукшина заявила, что оплатит прощание с экс-невесткой дочери.