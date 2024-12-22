В Петербурге нашли тело бывшей невестки Марии Шукшиной

В Санкт-Петербурге обнаружили тело бывшей невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зильбер нашли в квартире на Народной. В жилье лежали шприцы и трубка для курительных смесей. Фрейе было 26 лет. Вместе с ее телом также обнаружили труп 32-летнего мужчины и девушку в тяжелом состоянии — с острым отравлением опиатами и метадоном. Причина смерти пока не установлена. Погибших отправили на экспертизу.

В 2018 году Фрейя Зильбер публично жаловалась в студии «Прямого эфира», что сын Шукшиной Макар Касаткин отказывается признавать своего сына Марка, а также не платит алименты. Шукшина позже опровергла все сказанное девушкой в личном блоге, не осуждая мать внука.

В 2020 году актриса рассказала подписчикам, что Фрейя Зильбер привезла к ним домой Марка и попросила его забрать, поскольку ей нужно время, чтобы «разобраться в себе», и с тех пор мальчик живет со своими знаменитыми родственниками.

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