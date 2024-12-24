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Лидия-Федосеева Шукшина оплатит прощание с экс-невесткой дочери

Адвокат Вербицкая-Линник: Федосеева-Шукшина оплатит прощание с экс-невесткой дочери
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freya_ziber/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова актера Василия Шукшина актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена оплатить прощание с экс-невесткой своей дочери Марии Шукшиной. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на адвоката артистки Юлию Вербицкую-Линник.

По словам адвоката, актриса готова оказать поддержку правнуку Марку, чьей матери Фрейи Зильбер недавно не стало, поскольку очень любит детей — несмотря на суды с дочерью.

«И из своей пенсии и доходов от авторских отчислений Федосеева-Шукшина оплатит его образование, даст то, что ему необходимо», — сказала Вербицкая-Линник.

Прощание с Зильбер Федосеева-Шукшина готова оплатить, чтобы выразить скорбь по молодой девушке. Адвокат добавила, что расследованием трагедии, произошедшей с Зильбер, будут заниматься правоохранительные органы.

«Фрейя признавалась в том, что она страдает зависимостью от запрещенных веществ, и пыталась с ними справиться», — сказала она, отметив, что роковым для девушки могло стать равнодушие.

В 2018 году Фрейя Зильбер публично жаловалась в студии «Прямого эфира», что сын Шукшиной Макар Касаткин отказывается признавать своего сына Марка, а также не платит алименты. Шукшина позже опровергла все сказанное девушкой в личном блоге, не осуждая мать внука.

В 2020 году актриса рассказала подписчикам, что Фрейя Зильбер привезла к ним домой Марка и попросила его забрать, поскольку ей нужно время, чтобы «разобраться в себе», и с тех пор мальчик живет со своими знаменитыми родственниками.

26-летней Фрейи Зильбер не стало в декабре 2024 года.

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