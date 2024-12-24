Ургант выступил с речью перед командой «Вечернего Урганта» на фоне слухов о возращении на ТВ

Креативный продюсер Николай Маратканов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, снятый на корпоративе развлекательного телешоу «Вечерний Ургант».

На фото запечатлен телеведущий Иван Ургант во время своего выступления перед коллегами. На корпоратив телеведущий надел серый свитшот поверх белой футболки и черные брюки.

В конце октября сообщалось, что Иван Ургант может вернуться на Первый канал в новогодние праздники. Telegram-канал «Звездная пыль» со ссылкой на источники из медиасреды заявлял, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах.

В марте Иван Ургант рассказывал о своем возвращении в кино после трехлетнего перерыва. Он делился в соцсетях афишей фильма «Во сне ты горько плакал». Это стало первым появлением Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

Позднее стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В Минкульте РФ подчеркивали, что в ведомство не поступало заявление о выдаче разрешения на прокат.

Ранее стало известно, что СТС снял с эфира серию фильмов «Елки» с Ургантом и Светлаковым.