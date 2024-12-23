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СТС снял с эфира серию фильмов «Елки» с Ургантом и Светлаковым

Telegram-канал «Продюсер от бг»: телеканал СТС убрал почти все «Елки» с Ургантом
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Телеканал СТС убрал из эфирной сетки почти все фильмы из серии «Елки», в которых снимались шоумены Иван Ургант и Сергей Светлаков. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

23 и 24 декабря на канале должны были показать первые «Елки», «Елки — 2» и «Елки — 3». Но теперь выяснилось, что вместо российской комедии канал покажет боевик «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом 23 декабря. А 24 декабря в эфир выйдут только «Елки лохматые».

«Пока что в сетке на неделе сохранились только «Елки-5» и «Елки новые» с участием Урганта, хотя ранее СТС обещал в своих анонсах показать все фильмы «Елок» с 23 декабря», — пояснили в посте.

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимал новогодние комедии из серии с 2010 по 2018 год . Главные роли в фильмах сыграли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Также Бекмамбетов продюсировал семейную ленту «Елки лохматые» о собаках.

В конце октября сообщалось, что Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники. По информации Telegram-канала «Звездная пыль», команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах.

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