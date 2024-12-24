Певец Михайлов заявил, что однажды ему подарили гитару из конфет

Народный артист России Стас Михайлов вспомнил о самом необычном новогоднем подарке. Певца цитирует «Пятый канал».

По словам знаменитости, больше всего его впечатлил подарок от фан-клуба.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — рассказал 55-летний Михайлов.

Кроме того, среди запоминающихся подарков он упомянул икону его покровителя святого Вячеслава Чешского — мученика, почитаемого чешскими католиками и в Русской Православной церкви.

Накануне народного артиста России Григория Лепса спросили о подарке, который он приготовил своей молодой невесте — 18-летней студентке Авроре Кибе.

«Ну, конечно, так я вам и скажу — это секрет!» — ответил 62-летний Лепс.

Ранее певец Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей.