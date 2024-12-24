Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Михайлов вспомнил о самом необычном новогоднем подарке

Певец Михайлов заявил, что однажды ему подарили гитару из конфет
close
Михаил Синицын/РИА Новости

Народный артист России Стас Михайлов вспомнил о самом необычном новогоднем подарке. Певца цитирует «Пятый канал».

По словам знаменитости, больше всего его впечатлил подарок от фан-клуба.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — рассказал 55-летний Михайлов.

Кроме того, среди запоминающихся подарков он упомянул икону его покровителя святого Вячеслава Чешского — мученика, почитаемого чешскими католиками и в Русской Православной церкви.

Накануне народного артиста России Григория Лепса спросили о подарке, который он приготовил своей молодой невесте — 18-летней студентке Авроре Кибе.

«Ну, конечно, так я вам и скажу — это секрет!» — ответил 62-летний Лепс.

Ранее певец Николай Басков поддержал акцию «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами