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Лепса спросили о подарке молодой невесте

Григорий Лепс заявил, что подарил новогодние подарки всем, кроме невесты
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Aleksey Belkin/Global Look Press

Народного артиста России Григория Лепса спросили о подарке, который он приготовил своей молодой невесте Авроре. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Лепса, дарить подарки ему нравится намного больше, чем получать.

«Практически всем уже почти подарил, ну, за маленьким исключением, но еще есть время, я успею купить», — сказал он.

Лепс дал понять, что не подарил подарок 18-летней невесте Авроре, но что именно получит девушка на Новый год, предпочел не раскрывать.

«Ну, конечно, так я вам и скажу — это секрет!» — говорит 62-летний Лепс.

22 декабря в Live Арене состоялся концерт «Рождество с Григорием Лепсом», на котором выступили многие знаменитости. На мероприятии также присутствовала Аврора Киба. Девушка выбрала для выхода на публику бордовое блестящее мини-платье с вырезом на спине и белые ботфорты на каблуках. Журналисты засняли, как возлюбленная Лепса танцевала во время выступления народного артиста России.

Ранее Лепс раскрыл, от чего никогда не откажется.

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