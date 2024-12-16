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Российская телеведущая удивилась ритуалу африканской страны

Телеведущая Бадоева: в Сенегале на церемониях прощания радуются и наряжаются

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zhanna_badoeva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская телеведущая Жанна Бадоева удивилась прощальному ритуалу одной из африканских стран — Сенегала. Об этом она рассказала в передаче «Сегегал. Часть 2. Жизнь других».

По словам Бадоевой, на прощальную церемонию с близким принято нарядно одеваться и радоваться, а не плакать — местные жители верят, что нужно радоваться прожитой хорошей жизни человека.

«Если вернуться на рынок, можно попасть не только в павильон с фруктами или молочкой, но и наткнуться на кое-что более неожиданное. Идешь-идешь по рынку, я думаю: что это за представление?» — рассказала о такой встрече с траурной процессией она.

Накануне «Газета.Ru» рассказала про то, как зародился и какие ритуалы сохранил китайский Новый год — грандиозное многодневное торжество, наполненное глубоким символизмом, со своей богатой историей и уникальными традициями.

Ранее Жанна Бадоева назвала продукты, замедляющие старение.

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