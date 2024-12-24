В Лондоне исполнили песню Пугачевой о мире без разрешения Кузьмина

Музыкант Кузьмин заявил, что не давал разрешения на исполнение своей песни в Лондоне

Российский композитор и поэт-песенник Владимир Кузьмин не давал разрешения на исполнение своей песни в Лондоне на музыкальном фестивале «ИNОЙ Festival 2024». Об этом сообщает ИА Regnum

Концерт прошел 19 декабря, в нем приняли участие многие уехавшие из России артисты, признанные иноагентами: В том числе «Би-2» с вокалистом Егором Бортником (признан в РФ иностранным агентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Монеточка (признана в РФ иностранным агентом), «Порнофильмы» с вокалистом Владимирм Котляровым, «Каста», Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) и другие. Вёл мероприятие музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом).

«Об этом фестивале мы слышим впервые, соответственно, с нами никто не связывался и не просил никакого разрешения ни на какие песни. Он эту песню написал, наверно, лет 30 назад, я сейчас достоверно даже не смогу сказать, кому она принадлежит по авторским правам», — сказала жена сонграйтера.

Сам Кузьмин отметил, что давно не исполнял написанную в 1986 году песню. Он обратил внимание на то, что сочинил музыку и стихи более 400 песен и не следит за их судьбой.

«Многие из них исполняются различными артистами, разрешения на это у меня не спрашивают», — заключил артист.

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