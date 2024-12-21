Борис Щербаков встретит Новый год дома после операции на челюсти

Народного артиста России Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Восстанавливающийся после сложной операции на челюсти 75-летний актер сможет встретить Новый год дома — его планируют отпустить домой уже на следующей неделе
По данным источника, Щербаков после хирургического вмешательства чувствует себя намного лучше, проходит реабилитацию, может самостоятельно питаться и разговаривать.
Артист постоянно находится на связи с близкими — женой и сыном.
5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.
Близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Ему пришлось сделать репозицию челюсти с левой стороны лица — врачи сопоставили и зафиксировали фрагменты кости.
17 декабря артиста перевели из реанимации в обычную палату.
Ранее Седокова попала в больницу после кончины бывшего мужа.