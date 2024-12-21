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Борис Щербаков встретит Новый год дома после операции на челюсти

Shot: актера Щербакова выпишут из больницы до Нового года
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Продюсерский центр ИВАН

Народного артиста России Бориса Щербакова выпишут из больницы до Нового года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Восстанавливающийся после сложной операции на челюсти 75-летний актер сможет встретить Новый год дома — его планируют отпустить домой уже на следующей неделе

По данным источника, Щербаков после хирургического вмешательства чувствует себя намного лучше, проходит реабилитацию, может самостоятельно питаться и разговаривать.

Артист постоянно находится на связи с близкими — женой и сыном.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Ему пришлось сделать репозицию челюсти с левой стороны лица — врачи сопоставили и зафиксировали фрагменты кости.

17 декабря артиста перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее Седокова попала в больницу после кончины бывшего мужа.

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