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Юра Борисов объяснил, почему Пушкин — крутой чувак

Актер Юра Борисов заявил, что у россиян затерлось впечатление о Пушкине
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Российский актер Юра Борисов рассказал о съемках в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Артиста цитирует НСН.

По словам Борисова, при подготовке к съемкам его удивило, как много успел Пушкин за свою жизнь.

«Меня удивило, как много всего с ним успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо», — отмечает он.

Актер признается, что проект готовится долго — четыре года.

«Надо было понять, что мы вообще будем делать, потому что Пушкин на самом деле — крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь», — поделился Борисов.

Он отметил, что у россиян, проходящих Пушкина еще в школе, затерлось впечатление о писателе, и авторам фильма хотелось бы показать героя как «реально крутого» персонажа, а не памятник или портрет.

Премьера картины запланирована на 14 февраля 2025 года.

10 декабря сообщалось, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус».

Ранее Юра Борисов впервые после возвращения из США пришел на премию с женой.

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