Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Русские герои»: Лукьяненко оценил шансы на успех «нашего ответа Marvel»

Писатель Лукьяненко: супергерои в российской франшизе «Орден Алой звезды» будут просто героями
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Писатель Сергей Лукьяненко оценил шансы на успех проекта, который называют «нашим ответом Marvel» — российской супергеройской франшизы «Орден Алой звезды», соавтором которой он станет. Его цитирует RTVi.

В России супергеройского жанра не было, отметил Лукьяненко, и персонажи нового проекта будут героями, а не супергероями.

«Мы, кстати, ушли сознательно от фразы «русские супергерои» и пришли к фразе «русские герои». Потому что, как мне кажется, это несколько более правильное восприятие, восприятие того, о чем мы будем снимать», — сказал он.

За основу новой вселенной сценаристы возьмут произведения советских и российских писателей XX века, работавших в популярных жанрах: Алексея Толстого, Александра Беляева.

Лукьяненко верит, что проект получится очень самобытным и масштабным по меркам российского кинематографа и может продолжаться много лет и даже столетий. Авторы хотят показать фантастическую, романтически-героическую картину мира, которая спрятана под реальностью, но при этом не «свалиться в популизм».

«Собственно говоря, похожий прием был в тех же «Дозорах», когда оказывалось, что рядом с существующей жизнью есть другая — волшебная, магическая», — говорит он.

Писатель затруднился сказать, будет ли во франшизе затронута тема СВО — по его словам, за подобные горячие темы не хочется браться ради сиюминутной цели.

Накануне глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о планах студии запустить собственное производство игрового кино, заявив, что проекты станут «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». На один проект планируется выделить 1-1,2 млрд рублей

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров усомнился в успехе новой франшизы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами