«Русские герои»: Лукьяненко оценил шансы на успех «нашего ответа Marvel»

Писатель Лукьяненко: супергерои в российской франшизе «Орден Алой звезды» будут просто героями

Писатель Сергей Лукьяненко оценил шансы на успех проекта, который называют «нашим ответом Marvel» — российской супергеройской франшизы «Орден Алой звезды», соавтором которой он станет. Его цитирует RTVi.

В России супергеройского жанра не было, отметил Лукьяненко, и персонажи нового проекта будут героями, а не супергероями.

«Мы, кстати, ушли сознательно от фразы «русские супергерои» и пришли к фразе «русские герои». Потому что, как мне кажется, это несколько более правильное восприятие, восприятие того, о чем мы будем снимать», — сказал он.

За основу новой вселенной сценаристы возьмут произведения советских и российских писателей XX века, работавших в популярных жанрах: Алексея Толстого, Александра Беляева.

Лукьяненко верит, что проект получится очень самобытным и масштабным по меркам российского кинематографа и может продолжаться много лет и даже столетий. Авторы хотят показать фантастическую, романтически-героическую картину мира, которая спрятана под реальностью, но при этом не «свалиться в популизм».

«Собственно говоря, похожий прием был в тех же «Дозорах», когда оказывалось, что рядом с существующей жизнью есть другая — волшебная, магическая», — говорит он.

Писатель затруднился сказать, будет ли во франшизе затронута тема СВО — по его словам, за подобные горячие темы не хочется браться ради сиюминутной цели.

Накануне глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила о планах студии запустить собственное производство игрового кино, заявив, что проекты станут «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». На один проект планируется выделить 1-1,2 млрд рублей

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров усомнился в успехе новой франшизы.