Названа стоимость российского «ответа Marvel»

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила в беседе с РБК, что студия запустит собственное производство игрового кино.

По словам Слащевой, проекты должны стать «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Первой линейкой станет франшиза супергероев из России от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Рабочее название картины — «Орден Алой звезды». Франшиза разработана в сотрудничестве с писателем Сергеем Волковым. Он и Лукьяненко вдохновлялись творчеством Александра Беляева, Алексея Толстого, Павла Бажова и других.

«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство», — рассказала глава студии.

Слащева уточнила, что на данный момент студия планирует выпустить шесть полнометражных фильмов по вселенной и сериал, который выйдет между первой и второй картиной. «Союзмультфильм» выделит около 1–1,2 млрд руб. на фильм. Глава студии усомнилась, что проект окупит себя.

Ранее cтало известно, какую шутку вырезали из «Дэдпула» по просьбе Disney.