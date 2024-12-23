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Названа стоимость российского «ответа Marvel»

Глава «Союзмультфильма» Слащева: студия потратит более 1,2 млрд рублей на игровое кино
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Marvel Studios Inc.

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила в беседе с РБК, что студия запустит собственное производство игрового кино.

По словам Слащевой, проекты должны стать «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Первой линейкой станет франшиза супергероев из России от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Рабочее название картины — «Орден Алой звезды». Франшиза разработана в сотрудничестве с писателем Сергеем Волковым. Он и Лукьяненко вдохновлялись творчеством Александра Беляева, Алексея Толстого, Павла Бажова и других.

«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство», — рассказала глава студии.

Слащева уточнила, что на данный момент студия планирует выпустить шесть полнометражных фильмов по вселенной и сериал, который выйдет между первой и второй картиной. «Союзмультфильм» выделит около 1–1,2 млрд руб. на фильм. Глава студии усомнилась, что проект окупит себя.

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