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Куклачев рассказал о своих ощущениях во время инфаркта на сцене

Дрессировщик Куклачев признался, что почувствовал ожог во время инфаркта
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев признался, что столкнулся с инфарктом во время спектакля, когда ему нужно было раздавить шарик. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, в этот момент он почувствовал сильный ожог, но продолжил работать. Он отметил, что боль была специфической, жгущей, но ему пришлось выполнить сложный трюк и попрыгать на палке.

«И я на этой палке подошел, собрался, сконцентрировался, отпрыгал. Конечно, я своими прыжками нанес сердцу непоправимый ущерб, сердце, можно сказать, стало непригодным для жизни. Я закончил номер, забежал за кулисы и чувствую, задыхаться начинаю. Я говорю: «Сынок, мне плохо, Скорую давай», — сказал Куклачев.

12 апреля сообщалось, что Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт. Ему провели операцию, которая шла более трех часов.

Ранее Куклачев заявил, что проходит плановое обследование.

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