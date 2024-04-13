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Запашный рассказал о состоянии Куклачева после инфаркта

Запашный: Юрий Куклачев после инфаркта находится в тяжелом состоянии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Он перенес обширный инфаркт. Ночью ему провели операцию, которая шла более трех часов, рассказал Запашный.

12 апреля Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.

Куклачеву 75 лет. С 1967 года он выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года артист руководит собственным театром дрессированных кошек.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, как переехал в Великобританию из-за угроз бандитов.

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