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«По два километра хожу пешком»: Куклачев о своей госпитализации

Дрессировщик Куклачев заявил, что проходит плановое обследование

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своем самочувствии после сообщений о госпитализации. Его цитируют «Аргументы и факты».

«В том-то и дело, что самочувствие очень хорошее. Я по два километра хожу пешком, на велосипеде катаюсь по 5», — сказал Куклачев.

По словам 75-летнего артиста, после перенесенного инфаркта он уже вернулся на сцену.

В клинику, продолжил Куклачев, он пришел «своими ногами» и пробудет там три дня, поскольку проходил плановое обследование. Такие обследования нужны, чтобы корректно назначить артисту лекарства, и проходить он их будет каждые полгода.

12 апреля 2024 года, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

О новой госпитализации артиста СМИ сообщили 18 ноября.

Летом Куклачев признавался, что «чувствовал, как ушел» во время остановок сердца.

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