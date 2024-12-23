Голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Дензел Вашингтон стал священником в церкви христиан-пятидесятников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пастор Кристофер Брайант.

Брайант опубликовал фото из купели, сделанное в одной из церквей Нью-Йорка. На опубликованных фото и видео можно увидеть, что 69-летний артист расплакался от волнения.

В тот же день Вашингтон получил лицензию пастора — он сможет проводить религиозные обряды.

Накануне учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев напомнил, что19 декабря в Русской православной церкви (РПЦ) празднуется день святителя Николая Чудотворца — день настоящего Санта-Клауса.

«Вспоминаю, как в 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге к ковчегу с его мощами выстраивались многотысячные очереди. И это наглядно показало, что мы, русские, были и остаемся его народом, а Россия пребывает под защитой и покровительством настоящего Санта-Клауса», — подчеркнул Малофеев.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, как зародилась традиция празднования Рождества, какие символы и ритуалы связаны с этим днем у православных, а также что принято делать в праздник и чего следует избегать.