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В национальном центре «Россия» дали старт акции «Елка желаний»

К акции «Елка желаний» присоединятся соотечественники из ближнего зарубежья

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Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Все больше россиян готовы участвовать в благотворительных активностях, становиться волонтерами, оказывать посильную помощь. Об этом на состоявшейся в национальном центре «Россия» пресс-конференции, посвященной старту акции «Елка желаний», заявил председатель правления организации «Движение первых» Артур Орлов.

Он напомнил, что акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела.

«Благодаря общим усилиям за шесть лет было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний», — сообщил Артур Орлов.

Он уточнил, что к акции присоединились свыше 88 тыс. исполнителей и 1,5 тыс. партнерских организаций.

По словам Орлова, в этом году в рамках акции «Движение первых» будет помогать детям из семей, проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также пострадавших и вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.

«Эти дети сталкиваются с множественными трудностями: от потери родных до разрушения привычной среды. Они нуждаются в положительных эмоциях, и важно, чтобы общество объединило усилия и обеспечило поддержку на всех уровнях», — подчеркнул он.

Руководитель акции Тимур Сафин рассказал, что в этом году акция расширяет не только категории участников, но и свою миссию.

Он сообщил, что «Елка желаний» становится экосистемой и будет объединять в себе различные возможности адресной поддержки.

Проект будет осуществляться на базе инфраструктуры «Движения первых» во всех регионах страны.

Он также добавил, что в этом году к участию в акции присоединятся соотечественники из ближнего зарубежья.

«Каждый из нас может изменить жизнь другого человека, исполнив заветное желание, и почувствовать, как это меняет и его самого», — заявил Тимур Сафин.

Пресс-конференции, посвященной открытию акции, предшествовало театрализованное представление, которое прошло в национальном центре «Россия».

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