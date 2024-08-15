Актрису Блейк Лайвли обвинили в оправдании домашнего насилия и оскорблении его жертв во время промо-тура ее нового фильма «Все закончится на нас». Об этом рассказывает издание Hello.

В картине Лайвли играет цветочницу и для выхода на красные дорожки выбирает наряды с различными цветочными принтами, рекламирует на событиях, посвященных картине, свои уходовые средства, и не подчеркивает, что фильм рассказывает о домашнем насилии.

Во время интервью она также рассказывает о том, какую положительную роль в создании сценария сыграл ее муж актер Райан Рейнольдс, и призывает поклонников приходить на показы фильма в одежде с изображением цветов, романтизируя, по мнению поклонников, домашнее насилие. При этом ее партнер по фильму Джастин Бальдони в интервью говорит именно о проблеме абьюза и отписался от Лайвли в соцсетях.

Фанаты обратили внимание, что речь о насилии не шла даже на предпремьерном интервью, и поэтому зрителю фильм может показаться романтической комедией.

Основательница женского сообщества Women's Leadership Challenge Саманта Карлин назвала поведение Лайвли оскорбительным для людей, которые пережили глубокую травму, и обесценивающим их опыт.

Известно, что после этого актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост со статистикой домашнего насилия в США и оставила ссылку на горячую линию помощи пострадавшим.

Накануне Блейк Лайвли в образе шпионки снялась на обложке с Хью Джекманом.

Ранее Лерчек назвала ошибку при разделе имущества с мужем.