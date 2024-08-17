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Блейк Лайвли поздравила с «животиком» бесплодную журналистку

Журналисты пожаловались на неэтичные интервью с актрисой Блейк Лайвли

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Global Look Press

Журналистка Кьерсти Флаа прокомментировала всплывшее в сети интервью 2016 года, в котором ей нахамила актриса Блейк Лайвли. Ее цитирует Page Six.

Блейк Лайвли и Паркер Поузи пришли на эфир к Флаа в рамках промо-кампании фильма «Светское кафе». Флаа сделала комплимент «животу» беременной актрисы, в ответ на что Лайвли поздравила с «животиком» и ее.

«Честно говоря, это больно, потому что я, очевидно, не была беременна и вообще бесплодный. Ее комментарий был для меня как выстрел», — вспоминает женщина.

По словам Флаа, она не знала, как реагировать на выпад, почувствовала себя очень некомфортно и хотела встать и уйти. Журналистка подчеркивает, что вела себя с Лайвли корректно.

Плохо прошел и остаток интервью: актрисы в основном разговаривали друг с другом и игнорировали журналистку.

«Я чувствовал себя униженной, что заставило меня задуматься, хочу ли я когда-нибудь снова проводить подобные интервью», — заключила она.

Журналисты в последнее время стали активно жаловаться на неэтичные интервью, которые Лайвли давала в разные годы — например, она называла своих коллег по сериалу «Сплетница» обезьянами и изводила журналиста уточняющими вопросами.

Ранее Блейк Лайвли обвинили в оправдании домашнего насилия — во время промо-тура нового фильма «Все закончится на нас» она предпочла умолчать, что картина рассказывает о семейном абьюзе.

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