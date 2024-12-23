Актриса Наталья Фатеева рассказала о своем здоровье

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева призналась, что ее здоровье находится в «пределах нормы». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Вы же знаете, что я дважды пострадала из-за непрофессионализма и равнодушия врачей. Сначала они просмотрели у меня коксартроз. А потом мне сделали две операции на тазобедренном суставе и внесли инфекцию. Поэтому сейчас хожу на костылях. Но летом все же бываю на улице. И даже в магазин выхожу. Приспособилась. Хотя костыли меня здорово ограничивают», — поделилась актриса.

Она отметила, что очень хотела бы полететь в Китай, однако, теперь ей «не до того». Фатеева также добавила, что не планирует отмечать свой день рождения (23 декабря ей исполняется 90 лет). По ее словам, этот день приносит ей «слишком много хлопот».

20 декабря Фатеева рассказала, что получила травму во время занятий физкультурой дома. По словам актрисы, она делала специальные упражнения у шведской стенки и неожиданно упала, сломав ключицу. После перелома ключицы Фатеевой потребуется длительная реабилитация.

Сейчас актриса Фатеева живет в московском районе Хамовники. После перенесенной операции она с трудом передвигается из-за проблем с ногами, бытовые вопросы для нее решает помощница.

Ранее Фатеева призналась, что жалеет о разводе с Басовым.