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Актриса Фатеева о Басове: «Мне жаль, что мы расстались»

Актриса Фатеева призналась, что жалеет о разводе с Басовым
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Мирослав Муразов/РИА Новости

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева призналась, что актер Владимир Басов был единственным мужчиной в ее жизни, который был ее человеком. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, она бы не развелась со своим вторым мужем, если бы он не выпивал. Актриса уточнила, что жить с алкоголиком «очень тяжело».

«Мне жаль, что мы с Басовым расстались. Он был личностью. По-настоящему интересным человеком. Все остальные мужчины не соответствовали его масштабу. Все рядом с ним проигрывали. Я это чувствовала, подсознательно сравнивала с ним», — поделилась Фатеева.

Актриса вышла замуж за Басова в 1958 году, когда ей было 22 года. Он сделал ей предложение через три дня после знакомства. Однако их семейная жизнь продлилась недолго, они развелись в 1961 году.

Накануне Наталья Фатеева пожаловалась, что коммунальщики «пристают» к ней с платежами за капитальный ремонт. Она заявила, что принципиально не платит за капремонт. 89-летняя артистка уверена, что может не платить за эту услугу в силу возраста. По словам актрисы, она получает угрозы и квитанции, в которых каждый раз написана разная сумма.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Три плюс два» получила травму дома.

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