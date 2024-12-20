89-летняя звезда фильма «Три плюс два» получила травму дома

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева получила травму во время занятий физкультурой дома. Об этом народная артистка РСФСР рассказала NEWS.ru.

По словам 89-летней актрисы, она делала специальные упражнения у шведской стенки и неожиданно упала, сломав ключицу.

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, все положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Ключица же находится спереди. Люди падают на плечо», — вспоминает она, добавив, что на секунду потеряла сознание.

После перелома ключицы Фатеевой потребуется длительная реабилитация.

Сейчас актриса Фатеева живет в московском районе Хамовники. После перенесенной операции она с трудом передвигается из-за проблем с ногами, бытовые вопросы для нее решает помощница.

«Завтра мне, например, надо ехать, покупать диван для моей помощницы, потому что предыдущий уже выбросили. Это достаточно сложно: нужен диван, в который можно было бы положить постельное белье», — рассказала о житейских проблемах звезда.

В 2023 году Фатеева лишилась крупной суммы денег, которые хранились у нее в украинском банке.

Ранее Елена Воробей рассказала о попытках быть современной в юморе.