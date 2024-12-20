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89-летняя звезда фильма «Три плюс два» получила травму дома

Актриса Фатеева сломала ключицу во время занятий физкультурой
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева получила травму во время занятий физкультурой дома. Об этом народная артистка РСФСР рассказала NEWS.ru.

По словам 89-летней актрисы, она делала специальные упражнения у шведской стенки и неожиданно упала, сломав ключицу.

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, все положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Ключица же находится спереди. Люди падают на плечо», — вспоминает она, добавив, что на секунду потеряла сознание.

После перелома ключицы Фатеевой потребуется длительная реабилитация.

Сейчас актриса Фатеева живет в московском районе Хамовники. После перенесенной операции она с трудом передвигается из-за проблем с ногами, бытовые вопросы для нее решает помощница.

«Завтра мне, например, надо ехать, покупать диван для моей помощницы, потому что предыдущий уже выбросили. Это достаточно сложно: нужен диван, в который можно было бы положить постельное белье», — рассказала о житейских проблемах звезда.

В 2023 году Фатеева лишилась крупной суммы денег, которые хранились у нее в украинском банке.

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