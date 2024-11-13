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Ида Галич рассказала о переживаниях на съемках с Цыгановым

Блогерша Ида Галич призналась, что боялась скепсиса от Цыганова на съемках

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Пресс-служба KION

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась, что ее жизнь и работа помогли ей с ролью в сериале «Первый номер». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Галич сыграла роль Инны Дроздовой — одной из самых популярных блогерш рунета. Ее героиня устраивает кампанию против писателя Константина Иноземцева, который перезапускает известный журнал.

Галич отметила, что у нее есть опыт в поиске героев для интервью и съемок, а также она знает некоторые журналистские приемы. Блогерша назвала свою героиню собирательным образом.

«Я окружена скептиками, но стараюсь пропускать мимо ушей слова людей, которые мыслят общими категориями: все блогеры — тунеядцы или все чиновники — воры», — поделилась телеведущая.

Галич призналась, что очень переживала перед съемками с актером Евгением Цыгановым. Она беспокоилась, что артист не воспримет ее всерьез и отнесется со скепсисом. Но этого не произошло. Блогерша назвала Цыганова великим профессионалом.

«Все-таки он большой актер, который мог бы воспринять меня со скепсисом. Но настоящие спецы никогда не дадут почувствовать дискомфорт другим членам команды. Евгений — супер», — отметила Галич.

Ранее Бортич поцеловала Деревянко в трейлере сериала «Первый номер».

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