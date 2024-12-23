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Завершены съемки драмы Тины Баркалаи «Жемчуг»

Режиссер Баркалая завершила съемки семейной драмы «Жемчуг» с Ходченковой
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svetlana_khodchenkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Завершились съемки семейной драмы Тины Баркалаи «Жемчуг». Об этом сообщает издание «Кинобизнес сегодня».

В центре сюжета ленты — история семьи, которая взяла на попечение ребенка из приюта. Столкнувшись со сложностями, супруги (Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов) решают отправиться в Индию — страну, где мечтала побывать взятая под опеку девочка Марта (Дарья Полунеева).

«Съемки картины проводились в России и в Индии», — говорится в сообщении.

Баркалая рассказала, что за два съемочных месяца ей удалось прожить целую жизнь. Съемки велись и в заснеженном Ханты-Мансийске, и в солнечном Дели. По словам режиссера, ее новый фильм — это большой мир, где много музыки и танцев. Так, звезды российского кино вместе с индийскими актерами станцевали на фоне Тадж-Махала. Картину позиционируют как первый проект международного сотрудничества в области кинопроизводства Индии и России.

Планируется, что фильм выйдет в прокат осенью 2025 года. Премьера состоится в России, а затем картину покажут в Индии.

До этого фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ.

Ранее назвали комедию, которая заняла вершину российского проката в выходные.

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