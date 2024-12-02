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Названа комедия, которая заняла вершину российского проката в выходные

Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

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Depositphotos

Комедия режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм о путешествии медвежонка по Амазонке собрал 253,9 млн рублей.

Вторую строчку заняла российская комедия «Один день в Стамбуле» (режиссер Авет Оганесян). Ее сборы составили 86,5 млн рублей. Роли в картине исполнили Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова.

Замыкает тройку лидеров историческая драма «Любовь Советского Союза» с 50 млн рублей за уикенд. Это российская лента о судьбе актрисы Галины Лактионовой. Главные роли в фильме исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Неделю назад комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Ранее Стас Ярушин оценил перезапуск «Универа».

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