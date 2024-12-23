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Семейная комедия возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Семейная комедия-фэнтези «Домовенок Кузя» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 19 по 22 декабря.

Фильм собрал 223,3 млн рублей за минувшие выходные.

Картина рассказывает, как домовенок Кузя сбежал из плена Бабы-Яги и попал к девочке Наташе. Главный герой хочет разыскать волшебный сундучок, исполняющий желания. Роли исполнили Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова и Олег Комаров.

На второй строчке комедийный фильм «Елки 11» (154,6 млн рублей). В картине сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков и другие.

Замыкает также семейная комедия «Баба-Яга спасает Новый год» с сбором в 89,8 млн рублей за прошедшие выходные.

Неделю назад эта новогодняя сказка возглавила кинопрокат.

Ранее назвали комедию, которая заняла вершину российского проката в выходные.

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