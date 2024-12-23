Большой театр анонсировал Новогодний гала-концерт

В Москве на Исторической сцене Большого театра пройдет Новогодний гала-концерт

Новогодний гала-концерт состоится на Исторической сцене Большого театра. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра России.

«В канун Нового года Большой театр приготовил <…> подарок для зрителей — 31 декабря в 16:30 [мск] <…> состоится Новогодний гала-концерт», — уточнили в сообщении.

В театре уточнили, что на Исторической сцене выступят солисты оперы, детский хор и симфонический оркестр Большого театра под руководством маэстро Валерия Гергиева.

В середине декабря владельцам Пушкинской карты назвали условия покупки билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр. До этого стоимость комплекта из четырех билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре, который пройдет 28 декабря в 19:00, составила 1,255 млн рублей. Соответствующие данные были зафиксированы в ходе аукциона.

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