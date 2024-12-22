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Ян Цапник вспомнил, как попал в «Бригаду»: «Открыл дверь с ноги»

Актер Ян Цапник признался, что попросился на роль в сериале «Бригада»
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Актер Ян Цапник признался в «Шоу Воли», что сам попросился на роль в сериале «Бригада».

Цапник рассказал, что в тот период уже успешно выступал в театре, однако кинокарьера не складывалась. По словам актера, он ходил по «Мосфильму» и спрашивал о работе, но получал отказы. В один момент он наткнулся на команду «Бригады».

«Я открыл дверь с ноги практически, а там сидит какой-то странный человек. Оказалось, что это режиссер Алексей Сидоров. Я его спрашиваю: «Артисты хорошие нужны?». Он ответил: «Нужны!». А я ему: «Тогда бери!». Так меня и утвердили», — поделился актер.

Ян Цапник сыграл в «Бригаде» Артура Вениаминовича Лапшина — предпринимателя и бывшего соседа Пчелы.

В ноябре Цапник признался, что безумно часто отказывается от ролей. По словам актера, ему присылают много плохих сценариев, где нечего делать. Артист считает бессмысленным входить в проект, в котором нет четкой структуры.

Цапник уточнил, что не стал бы сниматься в плохом проекте даже ради денег. Он отметил, что часто бесплатно работает у молодых режиссеров в хороших проектах. Артист считает, что надо помогать выпускникам ВГИКа.

Ранее Павел Лунгин сравнил «Бригаду» и «Слово пацана».

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