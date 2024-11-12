Павел Лунгин сравнил «Бригаду» и «Слово пацана»

Режиссер Павел Лунгин заявил в беседе с Hello!, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» получил «свою вспышку любви», но про него уже все забыли.

Лунгин считает, что «Слово пацана» является феноменом «массового чудовищного успеха», которые сразу будто отдают все свои силы, энергию и затухают. Режиссер считает, что сериал не станет таким же культовым, как «Бригада», которая тоже затрагивала тему бандитов в 90-х.

По словам Лунгина, «Бригада» отличается от «Слова пацана» тем, что рассказывает про свою современность, а не прошлое.

«В любом случае, одновременно с развлекательным должно существовать и кино непростое. Кино не может ограничиваться развлекательной функцией, нужны какие-то киноклубы, нужны залы непростого кино», — заявил режиссер.

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к постельным сценам.