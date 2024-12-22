Звезда фильма «Три плюс два» рассказала об угрозах от коммунальщиков

Актриса Наталья Фатеева пожаловалась в беседе с mk.ru, что коммунальщики «пристают» к ней с платежами за капитальный ремонт.

Фатеева заявила, что принципиально не платит за капремонт. 89-летняя артистка уверила, что может не платить за эту услугу в силу возраста. По словам актрисы, она получает угрозы и квитанции, в которых каждый раз написана разная сумма.

«Когда был президентом Медведев, он сказал, что люди, которым исполняется 80 лет, за него не должны платить. Я сама это слышала. Как вы понимаете, когда в стране живет 140 миллионов, даже если по одному рублю брать с человека, все равно выходит очень большая сумма», — заявила актриса.

Фатеева отметила, что ей высылают сумму на капитальный ремонт за последние несколько месяцев, хотя она не платит за него 10 лет. Артистка назвала ситуацию смешной.

«Причем так пишут, что как будто я не плачу вообще за коммунальные услуги. Я их оплачиваю исправно, кроме капитального ремонта», — уточнила Фатеева.

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за капремонт и снижать размер взносов для инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами, а также для людей, достигших 70 лет.

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