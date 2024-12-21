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«Ничто не помогает»: Лидия Федосеева-Шукшина пожаловалась на здоровье

Актриса Федосеева-Шукшина заявила, что у нее болят ноги
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина появилась на публике после дачи показаний по делу об авторских правах на наследие ее мужа — писателя Василия Шукшина. Об этом пишет kp.ru.

По словам Федосеевой-Шукшиной, у нее очень сильно болят ноги.

«И ничто не помогает. Я делаю себе массаж, мажу мазями коленки. Но уже возраст…» — сказала актриса, передвигаться которой помогала младшая дочь Ольга.

Звезда уточнила, что живет вместе с дочерью Ольгой в их четырехкомнатной квартире на улице Бочкова и не хочет лечиться с санатории. Дочь Марию Шукшину она не видела давно, редко видит и внуков.

«Они все так заняты, так заняты… Иногда я им позвоню, спрошу, как дела? Они говорят: бабулечка, все хорошо. Ну и прекрасно. Еще Макар (сын Марии Шукшиной) мне привозит деньги от авторских прав», — поделилась она.

Таганский суд Москвы перенес разбирательство между сестрами Ольгой и Марией Шукшиными на 4 февраля, потребовав от сторон дополнительные доказательства по делу об авторских правах на произведения отца.

Иск к сестре подала Ольга Шукшина после того, как выяснилось, что Мария владеет не только своей долей авторских прав, но еще и всей долей матери.

Ранее Федосеева-Шукшина рассказала о подаренной Левкиным иконе.

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