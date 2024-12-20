Федосеева-Шукшина отстояла свои права на произведения мужа: «Теперь я что-же не наследница?»

Таганский суд Москвы перенес разбирательство между сестрами Ольгой и Марией Шукшиными на 4 февраля, потребовав от сторон дополнительные доказательства по делу об авторских правах на произведения отца. Об этом сообщает kp.ru.

Иск к сестре подала Ольга Шукшина после того, как выяснилось, что Мария владеет не только своей долей авторских прав, но еще и всей долей матери, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Представители Марии Шукшиной заявляют, что вдова отдала права своей дочери на безвозмездной и добровольной основе в 2019 году.

«Не помню. Я никому не передавала свои авторские права, свои 20%. И не собираюсь передавать. Это мое. Теперь я что- же не наследница Шукшина? А никто и ничто?» — заявила 86-летняя артистка на суде.

Также Федосеева-Шукшина в разговоре с судьей отметила, что у нее нет претензий к своей дочери Марии. Наследница дает ей деньги со своей доли под расписку. По словам актрисы, она никогда не задумывалась, каким образом Мария Шукшина получает ее 20%.

Актриса призналась, что эти деньги являются «существенным подспорьем» для нее — ведь кроме пенсии, у нее ничего нет. Всего, отметила Федосеева-Шукшина, дочь дает ей порядка 100 тыс. рублей.

Судье, отмечает kp.ru, приходилось несколько раз объяснять Федосеевой-Шукшиной предмет судебного заседания. Актриса уходила от темы и начинала отстаивать свои права на квартиру.

«Я вообще никому не собираюсь дарить и не собираюсь пускать в свою квартиру арендаторов. Это моя квартира…» — неожиданно начинала возмущаться она.

Федосеева-Шукшина призналась, что это ее первое участие в судебном заседании. По словам актрисы, она также не имеет навыков по части заключения договоров.

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