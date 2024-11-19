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Федосеева-Шукшина о подаренной Левкиным иконе: «Я аж ахнула!»

Актриса Федосеева-Шукшина вспомнила, что Владимир Левкин подарил ей икону

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что ее с Владимиром Левкиным связывали глубокие отношения, которые она охарактеризовала как «духовные». Слова артистки передает mk.ru.

Федосеева-Шукшина вспомнила, что экс-солист группы «На-На» тяжело переживал свой уход из коллектива. Примерно в то же время, рассказала актриса, Левкин начал борьбу с раком. Артистка подчеркнула, что у исполнителя был «внутренний огонек», который долгое время помогал ему переживать все невзгоды.

«И вот когда он немного поправился, пришел ко мне и принес сверток, поначалу не поняла, подумала, что это «тряпочка какая-то», а потом, когда развернул, я аж ахнула! Показалось, что светилась картина [икона] и светился сам Вова», — заявила Федосеева-Шукшина.

Актриса заявила, что подаренная Левкиным икона до сих пор стоит в ее квартире на самом почетном месте.

Недавно стало известно, что прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным пройдет 19 ноября 2024 года в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы.

Владимир Левкин был солистом группы Бари Алибасова «На-На» с 1989 по 1998 год. После развивал сольную карьеру. 57-летнего артиста не стало, по предварительным данным, в результате онкологического заболевания. «Газета.Ru» рассказала о яркой и трагической жизни музыканта.

Ранее появилась информация, что у 91-летнего Александра Митты обнаружили рак.

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