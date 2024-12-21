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«Домовенок Кузя» обогнал «Елки» в прокате

Фильм «Домовенок Кузя» возглавил российский прокат после премьеры
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К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Приключенческая сказка «Домовенок Кузя» в премьерный день 19 декабря собрала в прокате 16,7 млн рублей и возглавила дневной бокс-офис. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

По итогу уикенда картина может претендовать на 250 млн рублей.

На втором месте оказался новогодний альманах «Елки 11» с 16,4 млн рублей, собранными в четверг. По прогнозам, за четыре дня проката лента может собрать 130 млн.

Комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым начала свой прокат с третьей строчки рейтинга. С дневным результатом в 7,8 млн рублей картина может претендовать на 65 млн рублей по итогам уикенда.

«Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам. Продюсерами картины выступили братья Андреасян, а главных героев — домовят Кузю и Нафаню — озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Подробнее о премьере рассказал кинообозреватель «Газеты.Ru» Павел Воронков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о 25 лучших новогодних мультфильмах ля семейного просмотра.

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